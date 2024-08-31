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Олещук прокомментировал свое увольнение словами Залужного

Ведомости

Экс-командующий Воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук прокомментировал свое увольнение словами бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Пост опубликован в Telegram-канале Олещука.

«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно, – Валерий Залужный», – написал Олещук.

30 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука. Позднее глава государства пояснил, что «сейчас время выводов», поэтому он решил сменить командующего.

Генштаб сообщил, что врио командующего Воздушными силами назначен Анатолий Кривоножко.

1 августа Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. 29 августа The Wall Street Journal сообщила о крушении одного из истребителей, что позднее в этот же день признал украинский Генштаб. СМИ писали о двух версиях крушения истребителя: одной из них стала ошибка пилота, вторая – «дружественный огонь». По второй версии он мог быть сбит из переданной ВСУ американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Эту версию поддержала член оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая. После ее заявления Олещук обвинил Безуглую в том, что она дискредитировала военное руководство Украины и основного союзника страны – США.

Зеленский сообщил об отставке Залужного в феврале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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