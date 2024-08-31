Олещук прокомментировал свое увольнение словами Залужного
Экс-командующий Воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук прокомментировал свое увольнение словами бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Пост опубликован в Telegram-канале Олещука.
«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно, – Валерий Залужный», – написал Олещук.
30 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука. Позднее глава государства пояснил, что «сейчас время выводов», поэтому он решил сменить командующего.
Генштаб сообщил, что врио командующего Воздушными силами назначен Анатолий Кривоножко.
1 августа Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. 29 августа The Wall Street Journal сообщила о крушении одного из истребителей, что позднее в этот же день признал украинский Генштаб. СМИ писали о двух версиях крушения истребителя: одной из них стала ошибка пилота, вторая – «дружественный огонь». По второй версии он мог быть сбит из переданной ВСУ американской системы противовоздушной обороны Patriot.
Эту версию поддержала член оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая. После ее заявления Олещук обвинил Безуглую в том, что она дискредитировала военное руководство Украины и основного союзника страны – США.
Зеленский сообщил об отставке Залужного в феврале 2024 г.