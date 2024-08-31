Олещук прокомментировал свое увольнение словами Залужного

1 августа Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. 29 августа The Wall Street Journal сообщила о крушении одного из истребителей, что позднее в этот же день признал украинский Генштаб. СМИ писали о двух версиях крушения истребителя: одной из них стала ошибка пилота, вторая – «дружественный огонь». По второй версии он мог быть сбит из переданной ВСУ американской системы противовоздушной обороны Patriot.