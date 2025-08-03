Bild: игнорирование угроз Трампа по Украине не повлечет серьезных последствий
Развитие событий после истечения срока ультиматума США по Украине будет зависеть от реакции российской стороны, в случае ее молчания почти ничего не изменится, считает военный эксперт Томас Тайнер. Его слова приводит Bild.
Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. О решении сократить срок своего ультиматума с 50 дней до 10–12 дней Трамп объявил 28 июля. Тогда он пояснил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта, и пригрозил России ввести пошлины и другие меры, если ситуация не изменится.
«Если русские будут молчать, мало что изменится. Но если они поднимут шум, Трампу это не понравится», – заявил Тайнер в интервью Bild.
По его словам, в таком случае могут последовать санкции и дополнительные поставки оружия Украине. Эксперт считает, что завершить конфликт якобы можно путем усиления давления на российскую экономику.
30 июля Трамп признался журналистам, что не уверен в эффективности своей стратегии, сообщив, что со стороны России так и не последовало никакого ответа после объявления нового дедлайна. В Кремле прямо на угрозы президента США не отвечали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил лишь, что Москва приняла позицию американского лидера к сведению.