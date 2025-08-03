Блок «Победа» обратился в ООН и ОБСЕ ради освобождения главы Гагаузии Гуцул
Молдавский оппозиционный блок «Победа» направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой о вмешательстве и реагировании на политическое преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом команда блока сообщила в своем Telegram-канале.
«Блок «Победа» настаивает на немедленном освобождении башкана, защите прав оппозиции и этнических меньшинств», – заявила команда и запросила международный мониторинг происходящего.
В письме «Победа» изложила, по их словам, ключевые аспекты давления властей. Они написали, что выборы главы Гагаузии прошли демократично, из-за этого начались репрессии в отношении Гуцул. Автономия республики практически уничтожена. Команда блока заявила, что гагаузов системно дискриминируют за то, что они не голосуют за партию власти. Судебная система, согласно письму, полностью контролируется правящим режимом, а прокуратура используется как инструмент давления.
«Рассчитываем, что организации, призванные защищать права человека и закон, предпримут меры для прекращения политического давления на Евгению Гуцул и автономию», – добавила команда политического блока в сообщении.
1 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей, вовлеченных в судебный процесс над Гуцул.
В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении главы Гагаузии связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил ее под стражу, но потом заменил меру пресечения на домашний арест. 10 июля политику продлили домашний арест на 30 суток.
Прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Она не признала вину по уголовному делу и потребовала его аннулирования.