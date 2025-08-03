Блок «Победа» обратился в ООН и ОБСЕ ради освобождения главы Гагаузии Гуцул

В письме «Победа» изложила, по их словам, ключевые аспекты давления властей. Они написали, что выборы главы Гагаузии прошли демократично, из-за этого начались репрессии в отношении Гуцул. Автономия республики практически уничтожена. Команда блока заявила, что гагаузов системно дискриминируют за то, что они не голосуют за партию власти. Судебная система, согласно письму, полностью контролируется правящим режимом, а прокуратура используется как инструмент давления.