МИД РФ обвинил Молдавию в давлении на судей, вовлеченных в процесс над Гуцул

Дипломат указала, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября, политика президента страны Майи Санду по «закручиванию гаек» и уничтожению оппозиции набирает обороты. Это происходит под предлогом борьбы с «российской пропагандой», а в центре находится суд над Гуцул. Захарова указала, что молдавские эксперты называют это «показательной политической расправой» и попыткой запугать несогласных с властями.