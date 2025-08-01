МИД РФ обвинил Молдавию в давлении на судей, вовлеченных в процесс над Гуцул
Власти Молдавии оказывают давление на судей, вовлеченных в судебный процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат указала, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября, политика президента страны Майи Санду по «закручиванию гаек» и уничтожению оппозиции набирает обороты. Это происходит под предлогом борьбы с «российской пропагандой», а в центре находится суд над Гуцул. Захарова указала, что молдавские эксперты называют это «показательной политической расправой» и попыткой запугать несогласных с властями.
«Санду не стесняется открыто вести борьбу с инакомыслием и попирать основополагающие права и свободы человека. Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдавии на многие годы вперед», – подчеркнула официальный представитель МИДа.
Захарова добавила, что хотелось бы верить, что в Кишиневе восторжествует разум и правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач властей. По ее словам, независимая судебная власть является залогом нормального функционирования государства. Однако пока Россия является свидетелем того, как «режим» Санду и его западные спонсоры продолжают «раскачивать» ситуацию внутри страны.
В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении главы Гагаузии связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил ее под стражу, но потом заменил меру пресечения на домашний арест. 10 июля политику продлили домашний арест на 30 суток.
Прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Она не признала вину по уголовному делу и потребовала его аннулирования.