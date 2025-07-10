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Суд в Молдавии продлил домашний арест Гуцул на 30 суток

Ведомости

Суд в Кишиневе продлил меру пресечения в виде домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток. Об этом сообщило «РИА Новости».

Решение было принято по ходатайству прокуратуры. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении политика связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил ее под стражу, но затем меру пресечения заменили на домашний арест.

Защита Гуцул предприняла попытку обжаловать решение суда. 11 июня районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста главы Гагаузии на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила это решение в силе.

1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Политик не признала вину по уголовному делу и потребовала его аннулирования.

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