Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лула да Силва заявил об уменьшении зависимости Бразилии от США

Ведомости

Экономика Бразилии больше не зависит напрямую от США и теперь имеет крепкие связи со многими странами мира. Это поможет республике избежать влияния пошлин американского лидера Дональда Трампа на бразильские товары, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, передает портал Brasil247.

«Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», – сказал бразильский лидер.

При этом отношения с Вашингтоном для Бразилии все еще остаются ценными, хотя и руководство страны не намерено уступать в вопросах, угрожающих национальному суверенитету республики. По словам президента, он продолжит искать альтернативные платежные инструменты с партнерами по БРИКС. «Мне не нужно подчиняться доллару», – подчеркнул он.

30 июля Трамп повысил пошлины на бразильский импорт до 50%. По мнению Белого дома, администрация Бразилии оказывает давление на американский бизнес, требуя введения цензуры и передачи данных, что не соответствует позиции Вашингтона. После этого газета The Wall Street Journal отметила, что новые тарифы приведут к увеличению цен на кофе в Соединенных Штатах, т. к. Бразилия лидирует в производстве самого потребляемого в США сорта кофе арабика. Лула да Силва, в свою очередь, отвергает влияние пошлин на экономику своей страны и выражает готовность искать других торговых партнеров.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных