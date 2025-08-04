Лула да Силва заявил об уменьшении зависимости Бразилии от США
Экономика Бразилии больше не зависит напрямую от США и теперь имеет крепкие связи со многими странами мира. Это поможет республике избежать влияния пошлин американского лидера Дональда Трампа на бразильские товары, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, передает портал Brasil247.
«Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», – сказал бразильский лидер.
При этом отношения с Вашингтоном для Бразилии все еще остаются ценными, хотя и руководство страны не намерено уступать в вопросах, угрожающих национальному суверенитету республики. По словам президента, он продолжит искать альтернативные платежные инструменты с партнерами по БРИКС. «Мне не нужно подчиняться доллару», – подчеркнул он.
30 июля Трамп повысил пошлины на бразильский импорт до 50%. По мнению Белого дома, администрация Бразилии оказывает давление на американский бизнес, требуя введения цензуры и передачи данных, что не соответствует позиции Вашингтона. После этого газета The Wall Street Journal отметила, что новые тарифы приведут к увеличению цен на кофе в Соединенных Штатах, т. к. Бразилия лидирует в производстве самого потребляемого в США сорта кофе арабика. Лула да Силва, в свою очередь, отвергает влияние пошлин на экономику своей страны и выражает готовность искать других торговых партнеров.