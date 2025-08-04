Лула да Силва заявил об уменьшении зависимости Бразилии от США

30 июля Трамп повысил пошлины на бразильский импорт до 50%. По мнению Белого дома, администрация Бразилии оказывает давление на американский бизнес, требуя введения цензуры и передачи данных, что не соответствует позиции Вашингтона. После этого газета The Wall Street Journal отметила, что новые тарифы приведут к увеличению цен на кофе в Соединенных Штатах, т. к. Бразилия лидирует в производстве самого потребляемого в США сорта кофе арабика. Лула да Силва, в свою очередь, отвергает влияние пошлин на экономику своей страны и выражает готовность искать других торговых партнеров.