В Госдуме рассказали о принятых в рамках восьмой сессии VIII созыва законах
В рамках восьмой сессии VIII созыва Госдумы, итоговое пленарное заседание которой состоялось 23 июля, депутаты приняли законы о продлении программы маткапитала, пособиях для беременных студенток, запрете дистанционного медицинского образования и другие. Информация опубликована в официальном Telegram-канале нижней палаты.
Программа материнского капитала теперь будет действовать до 2030 г. по предложению президента РФ Владимира Путина. Родители могут подать заявление, которое рассмотрят в течение пяти дней (ранее максимальный срок составлял 10 дней). Размер пособий для беременных студенток увеличится, исходя из решений депутатов, до прожиточного минимума трудоспособного населения в зависимости от региона проживания женщины. Средний размер выплаты по стране достигнет 90 202 руб., уточнили в ГД. Кроме того, для работодателей увеличена сумма не облагаемых НДФЛ выплат сотрудникам при рождении детей. Она составит 1 млн руб. вместо 50 000 руб. ранее.
В Госдуме также отметили заботу о здоровье несовершеннолетних граждан. Размер штрафа за продажу энергетиков детям увеличен до 500 000 руб. Максимальный штраф за продажу никотинсодержащих товаров детям повысили до 2 млн руб. Для того чтобы защитить несовершеннолетних от мошенников, депутаты запретили банкам открывать для них счета (с 14 до 18 лет) без письменного согласия родителей.
Среди самых важных, по мнению представителей нижней палаты, законов зафиксирован запрет дистанционного медицинского образования и ограничение, связанное с правом педагогов проходить переподготовку только в государственных и муниципальных учреждениях. Это необходимо для повышения качества услуг обоих направлений в России.