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В Госдуме рассказали о принятых в рамках восьмой сессии VIII созыва законах

Ведомости

В рамках восьмой сессии VIII созыва Госдумы, итоговое пленарное заседание которой состоялось 23 июля, депутаты приняли законы о продлении программы маткапитала, пособиях для беременных студенток, запрете дистанционного медицинского образования и другие. Информация опубликована в официальном Telegram-канале нижней палаты.

Программа материнского капитала теперь будет действовать до 2030 г. по предложению президента РФ Владимира Путина. Родители могут подать заявление, которое рассмотрят в течение пяти дней (ранее максимальный срок составлял 10 дней). Размер пособий для беременных студенток увеличится, исходя из решений депутатов, до прожиточного минимума трудоспособного населения в зависимости от региона проживания женщины. Средний размер выплаты по стране достигнет 90 202 руб., уточнили в ГД. Кроме того, для работодателей увеличена сумма не облагаемых НДФЛ выплат сотрудникам при рождении детей. Она составит 1 млн руб. вместо 50 000 руб. ранее.

В Госдуме также отметили заботу о здоровье несовершеннолетних граждан. Размер штрафа за продажу энергетиков детям увеличен до 500 000 руб. Максимальный штраф за продажу никотинсодержащих товаров детям повысили до 2 млн руб. Для того чтобы защитить несовершеннолетних от мошенников, депутаты запретили банкам открывать для них счета (с 14 до 18 лет) без письменного согласия родителей.

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Среди самых важных, по мнению представителей нижней палаты, законов зафиксирован запрет дистанционного медицинского образования и ограничение, связанное с правом педагогов проходить переподготовку только в государственных и муниципальных учреждениях. Это необходимо для повышения качества услуг обоих направлений в России.

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