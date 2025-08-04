В Госдуме рассказали о принятых в рамках восьмой сессии VIII созыва законах

Программа материнского капитала теперь будет действовать до 2030 г. по предложению президента РФ Владимира Путина. Родители могут подать заявление, которое рассмотрят в течение пяти дней (ранее максимальный срок составлял 10 дней). Размер пособий для беременных студенток увеличится, исходя из решений депутатов, до прожиточного минимума трудоспособного населения в зависимости от региона проживания женщины. Средний размер выплаты по стране достигнет 90 202 руб., уточнили в ГД. Кроме того, для работодателей увеличена сумма не облагаемых НДФЛ выплат сотрудникам при рождении детей. Она составит 1 млн руб. вместо 50 000 руб. ранее.