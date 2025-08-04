Как будут проводить отпуск депутаты Госдумы

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя несколько выходных дней у президента иногда бывает, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков для Telegram-канала «Юнашев Live». Депутаты же Госдумы ушли на каникулы – месяц у них будет официальный отпуск (с 4 августа по 1 сентября) и три недели депутаты поработают в регионах, от которых они избраны (с 28 июля по 3 августа и со 2 по 14 сентября).