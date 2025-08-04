Как будут проводить отпуск депутаты Госдумы

Как будут проводить отпуск депутаты ГосдумыМногие из них будут совмещать каникулы с работой на выборах
Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя несколько выходных дней у президента иногда бывает, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков для Telegram-канала «Юнашев Live». Депутаты же Госдумы ушли на каникулы – месяц у них будет официальный отпуск (с 4 августа по 1 сентября) и три недели депутаты поработают в регионах, от которых они избраны (с 28 июля по 3 августа и со 2 по 14 сентября).
Лидеры минимум четырех парламентских фракций заверили, что не намерены уходить в отпуск. Так как в сентябре ожидается единый день голосования (ЕДГ), у председателя КПРФ Геннадия Зюганова отдых в августе не планируется, сообщил «Ведомостям» глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко. Весь последний месяц лета у главы коммунистов уже распланирован: будут поездки в регионы, круглые столы и пресс-конференции, уточнил он. Примерно такой же режим будет и у депутатов КПРФ, хотя, может, у кого-то и получится вырваться на неделю отдохнуть, но не больше, добавил Ющенко.
В ЛДПР также не предусмотрено отпусков, об этом сказал председатель Леонид Слуцкий на последнем заседании фракции, сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар: «Мы активно работаем и ведем избирательную кампанию 2025 г. и 2026 г. параллельно <...> Впереди запланировано более 10 поездок в регионы».
В связи с приближением ЕДГ-2025 и выборов в Госдуму 2026 г. депутаты «Справедливой России» проведут лето за работой, сказал «Ведомостям» лидер партии Сергей Миронов через представителя. «Вместо отпуска у меня будет несколько рабочих поездок по регионам. Буду поддерживать наших кандидатов, встречаться с избирателями. Так что никакого отдыха, будем пахать», – заявил он.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев тоже не пойдет в отпуск этим летом, «планирует только рабочие поездки в регионы», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии.
Пресс-служба фракции «Единой России» не ответила насчет планов ее руководителя Владимира Васильева. Но его заместитель Виктор Селиверстов заявил, что у единороссов определенных установок на отпуск нет. «Сейчас выборный период. Какие отпуска-то? У нас август – сентябрь – очень напряженный месяц», – указал депутат. По его словам, поэтому отдых, если он и есть, планируется в России.
Депутатам и сенаторам выезд за границу разрешен только с согласования спикера Госдумы, поэтому ожидаемо, что многие из них останутся в стране, а выезды за рубеж в отдельных случаях будут только в дружественные страны из-за риска персональных санкций, считает политолог Павел Склянчук. Парламентариям и их семьям положены льготные путевки в санатории управделами президента РФ в Краснодарском крае, Крыму, на Валдае, Клязьме, напоминает он.
Туризм с пользой
Другие депутаты также обещают работать в регионах. «Как нас учил основатель ЛДПР Владимир Жириновский на протяжении многих лет, на летний период, во время отсутствия заседаний, все равно всегда заранее строились планы, связанные прежде всего с выездами в регионы», – сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (исключен из партии 25 июня).
Впрочем, помимо работы он надеется посетить ледяное озеро Казеной-Ам в Чечне, в рамках рабочей поездки в Татарстан – Голубые озера, возможно, получится съездить на Байкал. «Вот я люблю пойти на рыбалку один, побыть в тишине. Даже не важно, поймал чего-то или не поймал, но [хорошо] просто побыть в тишине, чтобы телефон не отвлекал», – поделился планами депутат.
Губернаторы без отпуска
В регионы поедет и депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков. Он планирует посетить субъекты, от которых избран: Красноярский край и Томскую область. В рабочем режиме лето проведет и депутат от «Новых людей» Ярослав Самылин. Будут командировки: депутат уже успел посетить Владивосток, Ульяновск и Кострому, на очереди Тольятти, Рязань и Краснодар. «Из Краснодара, может, до Архыза доеду. По ходу дела буду разбираться», – поделился он с «Ведомостями» планами на отпуск.
Депутат Станислав Наумов (ЛДПР) полетит на неделю на Камчатку. «Посоветовался с губернатором Владимиром Солодовым, которого помню со времен АСИ, и с [вице-спикером] Ириной Яровой, с которой сотрудничаю по многим совместным законопроектам. Оба порекомендовали не сдавать билеты и не отменять тур [после землетрясения]. Заодно помогу депутату Василине Кулиевой и ее команде, она участвует в выборах губернатора», – сказал он «Ведомостям». «В конце отпуска съезжу в Магнитогорск, от которого собираюсь баллотироваться в одномандатном округе в Думу девятого созыва», – добавил он.
Депутат от КПРФ Сергей Обухов останется на лето в столице, сказал он «Ведомостям»: «Я в Москве – занимаюсь проблемами подготовки к ЕДГ-2025». Также запланированы поездки в регионы с депутатскими отчетами от имени фракции КПРФ, добавил он. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов (КПРФ) уже проводит отпуск в Кисловодске. Он успел съездить в Северную Осетию и Пятигорск, в том числе в Дом-музей Лермонтова (где поэт провел последние месяцы жизни. – «Ведомости»). Депутат всем посоветовал посетить Северный Кавказ.
Спокойный семейный отдых предпочел депутат Госдумы от «Единой России» Олег Иванинский. «Планируем с женой Соловецкий монастырь посетить. Поехать на машине прокатиться из Москвы», – сказал он «Ведомостям». Совмещает семейные и рабочие дела и депутат Госдумы от «Новых людей» Георгий Арапов: «У меня родился сын, поэтому все лето я помогаю жене и летаю в Иркутск, в родной регион, для встреч с избирателями и нашим активом».
«Часть политиков, вероятно, совместят приятное с полезным – будут рассказывать о внутреннем туризме, но большинство предпочтут умолчать об отдыхе из-за навязанного трудоголизма», – говорит Склянчук. Впрочем, в кулуарах парламентарии вполне спокойно делятся своими планами по отдыху – как в России, так и в дружественных странах за рубежом, особенно перед подготовкой к выборам в Госдуму-2026.