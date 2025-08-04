Правительство Литвы сложило полномочия после отставки премьера Палуцкаса

31 июля Палуцкас ушел в отставку. 25 июля экс-премьер-министр на фоне коррупционного скандала ушел в двухнедельный отпуск, как он сказал, проводить время с семьей, заниматься простыми вещами и «заботиться о пчелах и меде». Тогда он отметил, что не намерен уходить в отставку и не получал таких предложений.