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Правительство Литвы сложило полномочия после отставки премьера Палуцкаса

Ведомости

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об отставке 19-го правительства, сообщило агентство Sputnik.

«Возможно, это прозвучит слишком драматично, но я ухожу в отставку, а вы временно продолжите работать, пока новый премьер-министр не решит, сколько, как и какие изменения будут внесены», – сказал он.

По литовским законам, в день отставки кабинета министров президент Гитанас Науседа должен подписать указ о принятии отставки правительства, поручить ему временно исполнять обязанности до назначения нового состава, а также назначить исполняющего обязанности премьер-министра. После этого не позднее, чем через 15 дней, лидер Литвы обязан представить на рассмотрение сейма кандидатуру постоянного руководителя правительства.

31 июля Палуцкас ушел в отставку. 25 июля экс-премьер-министр на фоне коррупционного скандала ушел в двухнедельный отпуск, как он сказал, проводить время с семьей, заниматься простыми вещами и «заботиться о пчелах и меде». Тогда он отметил, что не намерен уходить в отставку и не получал таких предложений.

Скандал связан с тем, что до вступления в должность премьер-министра Палуцкас воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, в которой являлся ведущим акционером. В 2012 г., занимая пост руководителя администрации вильнюсского самоуправления, политик был привлечен к суду за превышение должностных полномочий при распределении муниципального контракта.

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