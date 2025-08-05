Силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА за четыре часа
С 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника в четырех регионах РФ, сообщили в Минобороны.
Атаку наибольшего количества дронов – 13 единиц – российские военные отразили над территорией Брянской области. Еще семь беспилотников было ликвидировано в Ростовской области. По два БПЛА силы ПВО перехватили и нейтрализовали в небе над Калужской и Смоленской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале написал об отсутствии повреждений и пострадавших. В свою очередь глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в регионе после атаки произошли возгорания в нескольких районах, в том числе загорелась одна из подстанций. Пострадавших среди мирных жителей нет.