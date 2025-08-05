Силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА за четыре часа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале написал об отсутствии повреждений и пострадавших. В свою очередь глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в регионе после атаки произошли возгорания в нескольких районах, в том числе загорелась одна из подстанций. Пострадавших среди мирных жителей нет.