Министр транспорта США пообещал сделать важное заявление по беспилотникам

24 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон активно анализирует боевое применение беспилотников в российско-украинском конфликте. По его словам, ситуация на фронте демонстрирует, как новые технологии меняют характер военных операций. Американские военные используют этот опыт для корректировки собственных подходов к ведению боев.