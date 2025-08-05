Министр транспорта США пообещал сделать важное заявление по беспилотникам
Администрация США выступит с важным заявлением по теме беспилотников 5 августа. Об этом заявил министр транспорта страны Шон Даффи в соцсети Х.
«Мы переходим к доминированию американских дронов. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», – подчеркнул Даффи.
Никаких других подробностей он не привел.
24 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон активно анализирует боевое применение беспилотников в российско-украинском конфликте. По его словам, ситуация на фронте демонстрирует, как новые технологии меняют характер военных операций. Американские военные используют этот опыт для корректировки собственных подходов к ведению боев.
Тогда же Трамп объявил, что США приступили к серийному производству гиперзвукового оружия.