Politico: ЕС хочет ввести санкции против КНР из-за возможных поставок БПЛА в РФ
Брюссель будет настаивать на введении рестрикций против Китая в связи с предположениями о поставках беспилотников в зону спецоперации, сообщило издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.
По его словам, ЕС планирует наложить ограничения на китайские компании и финансовые учреждения, которые якобы могли быть причастными к финансированию российской армии. При этом источник отметил, что санкции будут вводиться параллельно продолжению переговоров с Пекином.
23 июля еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович получил представление от министра коммерции КНР Вана Вэньтао. Это было связано с тем, что две китайские компании были включены в 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза по «ложным» обвинениям в контактах с Россией.