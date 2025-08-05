Politico: ЕС хочет ввести санкции против КНР из-за возможных поставок БПЛА в РФ

23 июля еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович получил представление от министра коммерции КНР Вана Вэньтао. Это было связано с тем, что две китайские компании были включены в 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза по «ложным» обвинениям в контактах с Россией.