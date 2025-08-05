Песков назвал приговор Гуцул «образцом политически мотивированного решения»

«Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И конечно, речь идет о том, что, скажем так, правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране», – заявил представитель Кремля.