Песков назвал приговор Гуцул «образцом политически мотивированного решения»
Решение суда в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул – это образец политически мотивированного решения, которое иллюстрирует политическое давление правящей партии на оппозицию в Молдавии, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И конечно, речь идет о том, что, скажем так, правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране», – заявил представитель Кремля.
5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам по делу о финансировании партии «Шор». После вынесения приговора Гуцул повезли в тюрьму прямо из зала суда. Обвинение запрашивало для нее 9 лет колонии.
3 августа молдавский оппозиционный блок «Победа» официально обратился в ООН и ОБСЕ с просьбой о вмешательстве и реагировании на политическое преследование главы Гагаузии. Представители партии написали, что выборы, которые выиграла Гуцул, прошли демократично, из-за чего в ее отношении начались репрессии. Автономия республики практически уничтожена, подчеркнули они.