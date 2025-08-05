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Главная / Политика /

Кремль призвал не ждать анонсов по развертыванию РСМД

Ведомости

Анонсов по развертыванию Россией ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования вряд ли стоит ожидать. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки речь идет о сфере обороны, поэтому это достаточно чувствительная и непубличная область», – подчеркнул представитель Кремля.

4 августа МИД России объявил, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что условия для сохранения самоограничений исчезли на фоне действий Запада, усиливающего дестабилизирующий ракетный потенциал вблизи российских границ.

Что значит отказ России от моратория по ракетам средней и меньшей дальности

Политика / Армия и спецслужбы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал это решение МИДа результатом антироссийской политики стран НАТО. Он призвал ожидать «дальнейших шагов».

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