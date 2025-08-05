Кремль призвал не ждать анонсов по развертыванию РСМД

4 августа МИД России объявил, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что условия для сохранения самоограничений исчезли на фоне действий Запада, усиливающего дестабилизирующий ракетный потенциал вблизи российских границ.