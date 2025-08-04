Медведев анонсировал дальнейшие шаги после снятия моратория на размещение ракет
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение МИДа о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности результатом антироссийской политики стран НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.
«Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», – добавил Медведев.
4 августа в МИД РФ сообщили, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. В ведомстве подчеркнули, что условия для сохранения самоограничений исчезли на фоне действий Запада, который усиливает дестабилизирующий ракетный потенциал вблизи российских границ.
Замглавы МИДа Сергей Рябков в июне предупреждал о приближении к завершению российского моратория. Он указал, что США не демонстрируют намерений свернуть планы по передовому размещению РСМД в разных регионах мира. По его словам, действия Вашингтона убеждают Москву в намерении продолжать наращивание таких вооружений, а односторонняя сдержанность России не получила должной оценки со стороны западных стран. Рябков отмечал, что РФ вынуждена реагировать на появление новых и «весьма чувствительных» ракетных угроз.