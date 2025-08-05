Кремль оценил снос последнего памятника Ленину на Украине
Говоря о сносе последнего памятника Владимиру Ленину на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев «не красит» такое решение. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Украина сейчас, собственно, хорошо известна своей борьбой с памятниками. Она в этом плане пытается идти впереди Европы всей. И это тоже не красит киевский режим», - сказал Песков.
4 августа украинская общественная организация «Деколонизация. Украина» сообщила, что в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний памятник Ленину на территории Украины. Демонтаж завершили 1 августа. Памятник перевезли на производственную территорию.
В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый парламентом закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно этому документу, на Украине запрещается пропаганда советской символики.