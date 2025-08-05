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Трамп, вероятно, не примет участия в следующих президентских выборах

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. Об этом американский лидер сказал в интервью CNBC.

«Скорее всего, нет», – сказал Трамп в ответ на вопрос о возможном участии в выборах.

4 мая Трамп дал понять, что не планирует участвовать в выборах после завершения второго президентского срока. Тогда в интервью NBC News он подтвердил, что намерен ограничиться двумя сроками на посту главы государства, как того требует конституция.

Слухи о возможной попытке Трампа пойти на третий срок усилились после того, как Trump Organization начала продажу кепок с надписью Trump 2028 и слоганом «Будущее выглядит светлым! Перепишите правила». Несмотря на это, сам Трамп отказался от идеи продления своих полномочий, подчеркнув, что намерен завершить второй срок и передать руководство республиканской партией новому лидеру.

Он также назвал нескольких возможных преемников, в числе которых вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. «Я собираюсь провести четыре отличных года и передать власть великому республиканцу, который продолжит наше дело», – подчеркнул он.

При этом 30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий президентский срок.

По словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок, приняв участие в выборах 2028 г. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.

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