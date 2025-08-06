Путин принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа

Уиткофф прибыл в Москву около 7 утра. Его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. До визита в Кремль стороны совершили короткую прогулку по парку «Зарядье».



Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В прошлый раз он приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого – 11 апреля в Санкт-Петербург.



В этот раз визит проходит на фоне окончания сроков ультиматума, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Ранее он потребовал, чтобы Россия и Украина урегулировали конфликт к 8 августа. Иначе американский лидер может ввести санкции и пошлины в 100% как против России, так и против ее торговых партнеров – Индии, Китая и Бразилии.