Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье»

О визите Уиткоффа стало известно 4 августа, когда Трамп сообщил, что его спецпосланник прибудет в Москву 6–7 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс, заявившая, что поездка состоится на неделе, но не стала раскрывать подробности. Тогда же она отметила, что Трамп выражает недовольство рядом шагов со стороны российских властей, однако не теряет надежды на дипломатическое урегулирование всех разногласий.