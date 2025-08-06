Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье»
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провели неформальную встречу в центре Москвы. Как сообщают «РИА Новости», сначала стороны посетили ресторан, после чего прогулялись по парку «Зарядье» и поднялись на смотровую площадку, откуда осмотрели панораму города.
До этого Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту «Внуково». По данным сервиса Flightradar24, самолет, аналогичный тому, которым пользуется спецпосланник американского лидера, вылетел из США и пересек границу России около 6:11 мск.
О визите Уиткоффа стало известно 4 августа, когда Трамп сообщил, что его спецпосланник прибудет в Москву 6–7 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс, заявившая, что поездка состоится на неделе, но не стала раскрывать подробности. Тогда же она отметила, что Трамп выражает недовольство рядом шагов со стороны российских властей, однако не теряет надежды на дипломатическое урегулирование всех разногласий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость таких контактов. По его словам, встречи со спецпосланником Трампа важны, содержательны и полезны для России.