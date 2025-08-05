Зеленский обсудил с Трампом прекращение боевых действий

Зеленский обсудил с Трампом прекращение боевых действийУкраина и США «скоординировали позиции» перед окончанием срока ультиматума
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом прекращение боевых действий с Россией и выразил ему благодарность за усилия по урегулированию конфликта. Об этом сам Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Президент Украины указал, что Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед окончанием срока ультиматума Трампа. В ходе телефонного разговора лидеры обменялись оценками ситуации на фронте и затронули тему санкций против России. Они также говорили о двустороннем взаимодействии между странами.
14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и торговых партнеров страны в случае, если конфликт на Украине не будет завершен в течение 50 дней. Затем американский президент объявил, что не видит развития в урегулировании кризиса и больше не заинтересован в переговорах с российской стороной, поэтому сокращает свой ультиматум до 10–12 дней.
5 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, которые закупают российскую нефть. Среди них он назвал Китай, Индию и Бразилию. Меры должны стать «очевидным следующим шагом» США, направленным на прекращение конфликта. По мнению Уитакера, санкции «действительно ударят» по экономике России.
В этот же день Трамп в интервью CNBC News предположил, что падение цен на нефть еще на $10 за баррель может заставить Россию прекратить боевые действия на Украине. Он добавил, что Вашингтон планирует в течение суток существенно повысить пошлины в отношении Индии за закупку российской нефти.