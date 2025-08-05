Зеленский обсудил с Трампом прекращение боевых действий

14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и торговых партнеров страны в случае, если конфликт на Украине не будет завершен в течение 50 дней. Затем американский президент объявил, что не видит развития в урегулировании кризиса и больше не заинтересован в переговорах с российской стороной, поэтому сокращает свой ультиматум до 10–12 дней.