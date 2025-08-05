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США введут санкции против Индии, Китая и Бразилии за покупку нефти в РФ

Ведомости

Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в частности Китая, Индии и Бразилии. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Bloomberg TV.

По словам дипломата, такие меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение конфликта на Украине. Он отметил, что эти санкции «действительно ударят» по экономике России.

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10–12 дней.

4 августа Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Москвы, если к 8 августа конфликт между Россией и Украиной не урегулируют. Этой датой завершается 10-дневный ультиматум американского лидера.

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