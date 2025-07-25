Кремль назвал угрозой требование США прекратить покупать нефть в РФ
Требования США к другим странам прекратить импорт российской нефти в Москве считают незаконным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление МИД Индии, сделанное в ответ на угрозы США из-за торговли страны с Россией.
«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, – попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными», – подчеркнул Песков.
Он напомнил, что каждая страна имеет право самостоятельно формировать свою внешнеэкономическую политику. «Суверенные страны должны иметь и имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству и сами выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые в интересах той или иной страны», – заключил пресс-секретарь.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в частности Китая, Индии и Бразилии. По словам дипломата, такие меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение конфликта на Украине. Он отметил, что эти санкции «действительно ударят» по экономике России.
14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). При этом позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10–12 дней.