Он напомнил, что каждая страна имеет право самостоятельно формировать свою внешнеэкономическую политику. «Суверенные страны должны иметь и имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству и сами выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые в интересах той или иной страны», – заключил пресс-секретарь.



Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в частности Китая, Индии и Бразилии. По словам дипломата, такие меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение конфликта на Украине. Он отметил, что эти санкции «действительно ударят» по экономике России.