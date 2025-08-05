Трамп намерен в течение суток повысить пошлины против Индии из-за торговли с РФ

Трамп намерен в течение суток повысить пошлины против Индии из-за торговли с РФПо его мнению, падение цен на нефть может привести к окончанию боев на Украине
Вашингтон планирует в течение суток значительно повысить пошлины в отношении Индии за закупку российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNBC News.
«Мы остановились на 25%, но, я думаю, что я очень существенно повышу их в течение следующих 24 часов», – подчеркнул Трамп.
По его словам, падение цен на нефть еще на $10 за баррель может заставить Россию прекратить боевые действия на Украине.
14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и торговых партнеров страны в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней. Позднее американский лидер заявил, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с Москвой, поэтому сокращает ультиматум до 10–12 дней.
5 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в том числе Китая, Индии и Бразилии. Меры должны стать «очевидным следующим шагом» США, направленным на прекращение конфликта. Дипломат указал, что санкции «действительно ударят» по экономике России.