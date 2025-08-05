Трамп намерен в течение суток повысить пошлины против Индии из-за торговли с РФ

14 июля Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на товары из России и торговых партнеров страны в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней. Позднее американский лидер заявил, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с Москвой, поэтому сокращает ультиматум до 10–12 дней.