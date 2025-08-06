Самолет с Уиткоффом на борту вылетел из Москвы
Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчеров.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о самолете Bombardier Global 7500, на котором Уиткофф прилетел в Москву.
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ и спецпосланника главы США. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного американским лидером Дональдом Трампом.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков говорил, что Путин и Уиткофф в ходе встречи в Кремле обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, Ушаков оценил беседу Путина и Уиткоффа как полезную и конструктивную.