Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским
Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский проводят телефонный разговор, сообщил журналист издания Axios Барак Равид в социальной сети X.
«По словам источника, знакомого с ситуаций, Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским», – написал он.
Несколько часов назад Равид анонсировал разговор также в социальной сети Х. О готовящимся телефонном разговоре президентов также рассказал и источник издания «РБК Украина».
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного Трампом.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.