Axios: Трамп может провести телефонный разговор с Зеленским 6 августа
Президент США Дональд Трамп 6 августа может провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду после встречи [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа с [российским лидером Владимиром] Путиным», – написал Равид.
О готовящимся телефонном разговоре президентов также рассказал и источник издания «РБК Украина».
6 августа в Кремле состоялись переговоры президента РФ и спецпосланника главы США. Они продлились три часа. Визит Уиткоффа в Россию состоялся за два дня до завершения дедлайна, установленного Трампом.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они могут затронуть и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков говорил, что Путин и Уиткофф в ходе встречи в Кремле обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, Ушаков оценил беседу Путина и Уиткоффа как полезную и конструктивную.