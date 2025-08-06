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Президент Бразилии намерен согласовать ответ БРИКС на пошлины Трампа

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести переговоры с лидерами стран БРИКС, чтобы согласовать совместный ответ на пошлины США. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Президент Соединенных Штатов считает, что может диктовать правила для суверенной страны, такой как Бразилия. Это неприемлемо», – сказал Лула да Силва.

Президент Бразилии подчеркнул, что не видит возможности для прямых переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Я не собираюсь унижаться», – заявил он, добавив при этом, что личных проблем с Трампом у него нет. Однако, по словам Лулы да Сильвы, его министрам трудно начать переговоры с американскими коллегами.

Бразилия сосредоточилась на внутренних мерах, чтобы смягчить экономический удар от американских пошлин, пишет Reuters. Лула да Сильва описал планы по созданию новой национальной политики в отношении стратегических минеральных ресурсов Бразилии. Он рассматривает их как вопрос национального суверенитета. Цель такой политики — отойти от экспорта продукции горнодобывающей промышленности.

30 июля Трамп повысил пошлины на бразильский импорт до 50%. По мнению Вашингтона, администрация Бразилии оказывает давление на американский бизнес, требуя введения цензуры и передачи данных, что не соответствует позиции США.

4 августа Лула да Сильва заявил, что экономика Бразилии больше не зависит напрямую от США и теперь имеет крепкие связи со многими странами мира. 

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