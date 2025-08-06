Президент Бразилии намерен согласовать ответ БРИКС на пошлины Трампа
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести переговоры с лидерами стран БРИКС, чтобы согласовать совместный ответ на пошлины США. Об этом он заявил в интервью Reuters.
«Президент Соединенных Штатов считает, что может диктовать правила для суверенной страны, такой как Бразилия. Это неприемлемо», – сказал Лула да Силва.
Президент Бразилии подчеркнул, что не видит возможности для прямых переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Я не собираюсь унижаться», – заявил он, добавив при этом, что личных проблем с Трампом у него нет. Однако, по словам Лулы да Сильвы, его министрам трудно начать переговоры с американскими коллегами.
Бразилия сосредоточилась на внутренних мерах, чтобы смягчить экономический удар от американских пошлин, пишет Reuters. Лула да Сильва описал планы по созданию новой национальной политики в отношении стратегических минеральных ресурсов Бразилии. Он рассматривает их как вопрос национального суверенитета. Цель такой политики — отойти от экспорта продукции горнодобывающей промышленности.
30 июля Трамп повысил пошлины на бразильский импорт до 50%. По мнению Вашингтона, администрация Бразилии оказывает давление на американский бизнес, требуя введения цензуры и передачи данных, что не соответствует позиции США.
4 августа Лула да Сильва заявил, что экономика Бразилии больше не зависит напрямую от США и теперь имеет крепкие связи со многими странами мира.