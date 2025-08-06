МИД Армении уволил почетного консула страны в Екатеринбурге
Почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна освободили от должности, сообщило агентство Sputnik Армения.
В МИД Армении снятие с должности агентству подтвердили, но других подробностей не сообщили. Неизвестно, связано ли это с точкой зрения Спартакяна на ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) и бизнесмена Самвела Карапетяна.
Спартакян говорил, что любые действия против ААЦ недопустимы, а Карапетяна он уважает как человека, умеющего созидать, пишет Sputnik.
Конфликт между премьер-министром Армении Николой Пашиняном и ААЦ обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова. В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви.
18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Днем ранее предпринимателя задержали. До этого он выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.