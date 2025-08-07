Лавров и Фидан провели телефонный разговор по Украине
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что министры обсудили ситуацию, сложившуюся в переговорном процессе.
6 августа президент РФ Владимир Путин провел переговоры в Кремле со спецпосланником главы США Стивом Уткоффом. Встреча продолжалась три часа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин и Уиткофф обсудили в том числе урегулирование украинского конфликта.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его личных встреч с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским является высокой. Он отметил, что «путь был долгим, но шанс на скорую встречу действительно есть», добавив, что переговоры Уиткоффа с российским лидером прошли успешно.
Турецкая сторона оказывает содействие России и Украине с начала переговорного процесса об урегулировании конфликта. 7 августа «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник писало, что Анкара пока не получала официальных запросов или сигналов о возможности проведения переговоров между президентом Путиным и Трампом на территории Турции.