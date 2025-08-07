Лавров и Фидан провели телефонный разговор по Украине

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его личных встреч с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским является высокой. Он отметил, что «путь был долгим, но шанс на скорую встречу действительно есть», добавив, что переговоры Уиткоффа с российским лидером прошли успешно.