Депутатам в Молдавии не разрешили проверить условия содержания Гуцул
Депутатам парламента Молдавии не разрешили проверить условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в следственном изоляторе (СИЗО), сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Регину Апостолову.
Она отметила, что такой отказ звучит впервые. Право депутата парламента дает возможность посетить СИЗО для проверки содержания.
5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Защита намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате.
Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.
1 июля прокуратура Молдавии потребовала приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы и установить ей запрет занимать руководящие должности на пять лет. Политик не признала вину по уголовному делу и потребовала его аннулирования.