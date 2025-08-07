Зеленский: Европа должна участвовать в мирных переговорах России и Украины
Европе следует участвовать в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Politico.
Как пояснил президент, боевые действия происходят в Европе, а Украина ее «неотъемлемая часть». «Мы уже ведем переговоры о вступлении в ЕС, поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов», – уточнил он.
Заявление главы государства появилось после телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
7 августа председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что провела разговор с Зеленским и обсудила с ним события последних дней и «следующие шаги на пути к миру». Стороны также обсудили вопрос «будущего членства» Украины в ЕС.