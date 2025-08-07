Зеленский: Европа должна участвовать в мирных переговорах России и Украины

Сейчас началась подготовка к переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Возможна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского, но российский президент заявил, что до нее «пока далеко». Европу на эти мероприятия не пригласили.