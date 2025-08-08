Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко только что провели телефонный разговор, сообщает «Пул первого» в Telegram-канале.
1 августа президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.
27 июля Лукашенко также провел телефонный разговор с Путиным. В ходе этого разговора лидеры не стали затрагивать программные вопросы, оставив их для предстоящей очной встречи.