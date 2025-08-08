Патрушев обсудил с советником премьера Индии отношения в морской сфере
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев встретился с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом. Об этом «РИА Новости» сообщили в Морколлегии.
Как отметили представители профильного органа, политики обсудили состояние и возможности в отношениях Москвы и Нью-Дели в морской сфере.
7 августа президент РФ Владимир Путин также принял Довала в Кремле. Его рабочий визит начался в Москве 5 августа. Газета The Times of India отмечала, что приезд советника индийского премьер-министра направлен на укрепление стратегического партнерства двух стран на фоне растущей глобальной напряженности.
В тот же день Довал встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. По итогам переговоров российский политик заявил, что Россия и Индия должны определить даты проведения очередных полноформатных переговоров на высшем уровне. Он подчеркнул, что политический диалог между государствами проходит на нескольких уровнях, а его основой являются регулярные контакты Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.