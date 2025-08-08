Патрушев обсудил с советником премьера Индии отношения в морской сфере

В тот же день Довал встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. По итогам переговоров российский политик заявил, что Россия и Индия должны определить даты проведения очередных полноформатных переговоров на высшем уровне. Он подчеркнул, что политический диалог между государствами проходит на нескольких уровнях, а его основой являются регулярные контакты Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.