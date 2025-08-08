Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского

Позже российский лидер заявил, что его встреча с Зеленским возможна, но для этого необходимо создать условия. «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – сказал он.