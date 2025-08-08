Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность организовать трехсторонние переговоры президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью журналу Time, передает агентство «БелТА».
«Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева. Определились – через месяц будет эта встреча. Первый день – американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова... Это будет выглядеть достойно», – сказал Лукашенко.
По словам белорусского президента, Путин согласился бы провести переговоры с Трампом в Минске. По мнению Лукашенко, американский лидер также остался бы доволен такой встречей.
По итогам переговоров Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что в рамках переговоров поднималась тема трехсторонней встречи Путина, Зеленского и Трампа. По его словам, российская сторона оставила такое предложение без комментария.
Позже российский лидер заявил, что его встреча с Зеленским возможна, но для этого необходимо создать условия. «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – сказал он.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов к личной встрече с коллегами из России и США. «Украина не боится переговоров», – добавил он.