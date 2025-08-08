Bloomberg: США и Россия обсуждают вывод войск Украины из ЛНР и ДНР
Вашингтон и Москва в рамках будущего мирного соглашения обсуждают возможность вывода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Одно из главных требований Москвы – передача России всего Донбасса и Крыма, который был присоединен к России в 2014 г. по итогам референдума. Для этого украинская сторона должна вывести из ДНР и ЛНР. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то Москва, по данным агентства, готова будет остановить продвижение своих войск в этих регионах и зафиксировать перемирие по текущей линии фронта.
«Такой исход стал бы крупной победой [президента РФ Владимира] Путина <...> [Президент Украины Владимир] Зеленский рискует столкнуться с необходимостью согласиться на потерю украинских территорий», – говорится в материале. Европа, в свою очередь, опасается, что она будет назначена наблюдателем за соблюдением режима прекращения огня, пока «Путин восстанавливает свои силы», пишет агентство.
Путин назвал условия Москвы для завершения конфликта летом 2024 г. Помимо признания присоединенных регионов российскими президент РФ требует внеблокового статуса Украины и демилитаризацию соседней страны.
13 февраля спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что западным странам не обязательно признавать потерянные Украиной территории частью России. Он также заявлял, что потеря Украиной территорий может быть зафиксирована в специальном соглашении.