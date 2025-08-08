Bloomberg: США и Россия обсуждают вывод войск Украины из ЛНР и ДНР

Одно из главных требований Москвы – передача России всего Донбасса и Крыма, который был присоединен к России в 2014 г. по итогам референдума. Для этого украинская сторона должна вывести из ДНР и ЛНР. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то Москва, по данным агентства, готова будет остановить продвижение своих войск в этих регионах и зафиксировать перемирие по текущей линии фронта.