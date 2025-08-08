Палестина просит срочного заседания Совбеза ООН из-за угрозы операции в Газе
Палестина при поддержке ряда стран добивается немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить возможную масштабную военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Его слова передает ТАСС.
Он сообщил, что инициаторы настаивают на проведении заседания уже 9 августа. «Мы предпочитаем встретиться как можно скорее, немедленно», – подчеркнул Мансур.
Он заявил, что главной задачей встречи должно стать недопущение «чрезвычайно опасной эскалации», к которой, по мнению палестинской стороны, готовится правительство Израиля. Мансур выразил надежду, что международное сообщество сможет остановить «безответственные и злобные планы» израильского руководства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Ранее палестинская группировка «Хамас» осудила планы Израиля по установлению контроля над сектором Газа, назвав их военным преступлением.
По мнению представителей «Хамаса», использование израильскими властями термина «контроль» вместо «оккупация» – это попытка избежать юридической ответственности за действия, которые в организации считают преступными по отношению к мирному населению.
Военно-политический кабинет Израиля недавно одобрил предложенный Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. «Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в заявлении.