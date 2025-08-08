Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Палестина просит срочного заседания Совбеза ООН из-за угрозы операции в Газе

Ведомости

Палестина при поддержке ряда стран добивается немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить возможную масштабную военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Его слова передает ТАСС.

Он сообщил, что инициаторы настаивают на проведении заседания уже 9 августа. «Мы предпочитаем встретиться как можно скорее, немедленно», – подчеркнул Мансур.

Он заявил, что главной задачей встречи должно стать недопущение «чрезвычайно опасной эскалации», к которой, по мнению палестинской стороны, готовится правительство Израиля. Мансур выразил надежду, что международное сообщество сможет остановить «безответственные и злобные планы» израильского руководства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее палестинская группировка «Хамас» осудила планы Израиля по установлению контроля над сектором Газа, назвав их военным преступлением.

По мнению представителей «Хамаса», использование израильскими властями термина «контроль» вместо «оккупация» – это попытка избежать юридической ответственности за действия, которые в организации считают преступными по отношению к мирному населению.

Военно-политический кабинет Израиля недавно одобрил предложенный Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. «Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в заявлении.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных