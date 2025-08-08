«Хамас» обвинил Израиль в военном преступлении за планы по оккупации Газы

Ранее палестинские власти призвали президента США Дональда Трампа не дать Израилю оккупировать сектор Газа. В начале августа СМИ сообщили о намерении властей Израиля занять сектор Газа. По данным Ynet, решение может быть частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на «Хамас». Собеседники портала рассказали, что против решения об оккупации анклава выступает израильское армейское руководство.