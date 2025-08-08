Газета
«Хамас» обвинил Израиль в военном преступлении за планы по оккупации Газы

Ведомости

Палестинское движение «Хамас» осудило планы Израиля по установлению контроля над сектором Газа, назвав их военным преступлением. Об этом говорится в заявлении группировки, которое передает Al Jazeera.

По мнению представителей «Хамаса», использование израильскими властями термина «контроль» вместо «оккупация» – это попытка избежать юридической ответственности за действия, которые в организации считают преступными по отношению к мирному населению.

Также «Хамас» раскритиковал позицию правительства Израиля по вопросу пленных, удерживаемых в секторе Газа, обвинив его в безразличии к их судьбе. «Они понимают, что расширение агрессии означает их гибель», – заявили в движении.

По утверждению представителей группировки, планы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объясняют внезапный выход Израиля из последнего раунда переговоров. В группировке утверждают, что стороны находились на пороге соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

«Мы подтверждаем, что в ходе нашего общения с египетскими и катарскими посредниками движение продемонстрировало всю необходимую гибкость и позитивный настрой для обеспечения успеха усилий по прекращению огня», – подчеркнули в «Хамасе».

Военно-политический кабинет Израиля недавно одобрил предложенный Нетаньяху план по установлению контроля над городом Газа. «Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», – говорится в заявлении.

Ранее палестинские власти призвали президента США Дональда Трампа не дать Израилю оккупировать сектор Газа. В начале августа СМИ сообщили о намерении властей Израиля занять сектор Газа. По данным Ynet, решение может быть частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на «Хамас». Собеседники портала рассказали, что против решения об оккупации анклава выступает израильское армейское руководство.

