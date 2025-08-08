Лукашенко выразил уверенность в помощи со стороны России при необходимости
Россия придет на помощь Белоруссии в нужный момент в случае необходимости, потому что она «того стоит». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналу Time, трансляция которого проводилась в эфире телеканала «Первый информационный».
По его словам, Иран или Украина не стоят того, чтобы столкновения РФ и США в отличие от Белоруссии.
«Белоруссия того стоит. Так было исторически. Потеря Белоруссии – это потеря части России <...> Одно дело – натовские войска под Смоленском, другое – натовские войска под Варшавой», – сказал Лукашенко.
8 августа белорусский президент провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили недавнюю встречу российского лидера со спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
Путин также проинформировал Лукашенко о содержании переговоров в Кремле, а также о предложениях американской стороны, касающихся возможных мирных инициатив. Собеседники уделили особое внимание достигнутым договоренностям между Россией и США, включая обсуждение предстоящей встречи лидеров двух стран. Сейчас рассматриваются варианты места ее проведения.