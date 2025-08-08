Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп встретил Пашиняна у входа в Белый дом. Президент США и премьер-министр Армении сфотографировались.
8 августа Трамп объявил, что в этот день в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Вашингтон вел продолжительные переговоры со странами, и теперь Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут участие в мирном саммите в США.
7 августа Reuters сообщал, что стороны договорились подписать рамочное соглашение о мире. По данным агентства, в документе предусмотрено урегулирование вопроса транзита между основной территорией Азербайджана и его анклавом – Нахичеванью, граничащим с Турцией.
Ключевым элементом станет создание транспортного коридора через Армению, который получит название TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»). Он будет действовать в рамках армянской юрисдикции, но передан в субаренду американскому консорциуму для создания инфраструктуры и управления.