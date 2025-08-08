Трамп заявил, что Армения и Азербайджан подпишут соглашение о мире в Белом доме

Ключевым элементом станет создание транспортного коридора через территорию Армении, который получит название TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»). Согласно проекту, коридор будет действовать в рамках армянской юрисдикции, но передан в субаренду американскому консорциуму для создания инфраструктуры и управления.