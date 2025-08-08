Трамп заявил, что Армения и Азербайджан подпишут соглашение о мире в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
По его словам, Вашингтон вел продолжительные переговоры с Ереваном и Баку, и теперь премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут участие в мирном саммите в США.
«Я горжусь этими смелыми лидерами за то, что они делают правильный выбор ради великих народов Армении и Азербайджана», – написал Трамп, отметив, что это будет исторический день.
Также он сообщил, что США подпишут двусторонние соглашения с каждой из сторон, чтобы «совместно развивать экономические возможности».
7 августа Reuters уже сообщал, что страны договорились подписать рамочное соглашение о мире. По данным издания, в документе предусмотрено урегулирование вопроса транзита между основной территорией Азербайджана и его анклавом – Нахичеванью, который граничит с Турцией.
Ключевым элементом станет создание транспортного коридора через территорию Армении, который получит название TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»). Согласно проекту, коридор будет действовать в рамках армянской юрисдикции, но передан в субаренду американскому консорциуму для создания инфраструктуры и управления.