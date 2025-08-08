Трамп подтвердил встречу с Путиным, место будет объявлено позже
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, место проведения переговоров будет объявлено позже.
«У нас состоится встреча с Россией, — сказал Трамп. — Мы объявим место. Думаю, оно будет очень популярным по многим причинам, но мы сообщим об этом чуть позже».
Он добавил, что встреча с Путиным состоится «скоро».
«Встреча могла бы состояться раньше», — сказал он.
Однако, по его словам, необходимо соблюсти меры безопасности, иначе он провел бы ее гораздо быстрее.
«Путин тоже хотел бы встретиться как можно скорее, я с этим согласен, но мы объявим все в ближайшее время», — отметил Трамп.
6 августа в Москве прошли переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они продлились три часа, стороны положительно оценили встречу. Вечером в тот же день появилась информация о возможной встрече президентов России и США.
7 августа помощник российского главы Юрий Ушаков объявил, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни. Точное место и дата пока не раскрывались.
8 августа Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Путина может состояться в конце следующей недели. Место проведения переговоров пока обсуждается. В числе возможных локаций рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Италия.