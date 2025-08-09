Трамп: встреча с Путиным состоится на Аляске 15 августа

Трамп: встреча с Путиным состоится на Аляске 15 августаИнформацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоятся на территории штата Аляска 15 августа. Об этом заявил американский лидер в социальной сети Truth Social.
«Ожидаемая всеми встреча между мной в качестве президента США и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа 2025 г., в великом штате Аляска», – написал Трамп, пообещав привести больше деталей позднее.
Позже слова Трампа о месте и времени встречи подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. Ушаков пояснил, что Россия и США – близкие соседи, поэтому выбор Аляски в качестве места проведения саммита является вполне логичным. Следующая встреча лидеров двух стран может состояться на территории России, добавил он.
Ранее 8 августа Трамп подтвердил, что проведет встречу с Путиным. Он добавил, что встреча могла бы пройти раньше, но, по его словам, необходимо соблюсти меры безопасности.
«Путин тоже хотел бы встретиться как можно скорее, я с этим согласен, но мы объявим все в ближайшее время», – отметил Трамп.
6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.
7 августа Ушаков подтвердил согласование встречи между президентами двух стран в ближайшие дни, но дату и место не раскрыл. Путин перед встречей с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 7 августа сказал, что арабская страна могла бы стать местом переговоров с Трампом.
8 августа Sky News сообщил, что встреча может пройти в ОАЭ, Венгрии, Швейцарии и Италии. Основными темами переговоров станут урегулирование конфликта на Украине и двухсторонние отношения.