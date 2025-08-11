The Times: у Евросоюза «нет сил» для дальнейшей поддержки Украины

Источник издания пояснил, что, поскольку ни одна из стран не готова посылать своих военных на Украину, ключевой задачей становится поддержание боеспособности украинской армии. По данным газеты, это предполагает не только поставки систем ПВО и беспилотников, но и организацию производства дальнобойных ракет, что позволит Киеву не зависеть от других государств в вопросах их применения.