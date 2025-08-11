Газета
Главная / Политика /

The Times: у Евросоюза «нет сил» для дальнейшей поддержки Украины

Ведомости

У Евросоюза больше «нет сил», чтобы поддерживать Украину и обеспечить ей выгодные условия завершения конфликта. Об этом пишет The Times. 

По данным газеты,  «коалиция желающих» вряд ли оправдает первоначальные заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о направлении 64 000 военнослужащих на Украину для контроля соблюдения услових прекращения огня. 

8 августа совет Европейского союза (ЕС) утвердил выделение Украине очередного, четвертого по счету, транша макрофинансовой помощи в размере более 3,2 млрд евро. Как уточняется в документе, средства направлены на укрепление макрофинансовой стабильности и обеспечение работы государственных институтов Украины.

Захарова: миротворцы «коалиции желающих» на Украине будут законной целью

Политика / Международные отношения

Газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного представителя британского оборонного ведомства 10 августа сообщала, что участники «коалиции желающих» не планируют направлять свои войска на Украину. Вместо этого они намерены сосредоточиться на развитии украинского оборонно-промышленного комплекса. 

Источник издания пояснил, что, поскольку ни одна из стран не готова посылать своих военных на Украину, ключевой задачей становится поддержание боеспособности украинской армии. По данным газеты, это предполагает не только поставки систем ПВО и беспилотников, но и организацию производства дальнобойных ракет, что позволит Киеву не зависеть от других государств в вопросах их применения.

