Главная / Политика /

CNN: Европа опасается стать «сноской» на полях истории конфликта на Украине

Ведомости

Европа рискует стать «сноской» на полях истории российско-украинского конфликта. Об этом заявил неназванный европейский дипломат в комментарии CNN.

«Мы рискуем стать сноской в истории», – сказал он.

Телеканал указывает, что европейскую сторону не впервые «охватило опасение» по поводу того, что президент РФ Владимир Путин может разделить Североатлантический альянс и получить «на Украине все, что захочет».

Нынешние опасения, по оценкам CNN, связаны с тем, что об актуальных предложениях Кремля по вопросу завершения конфликта «мало известно»: «Путин не сообщил подробностей, а спецпосланник президента США Стив Уиткофф не прокомментировал ситуацию после встречи с ним».

На Аляске Путин и Трамп обсудят варианты долгосрочного мира на Украине

Политика / Международные отношения

Президент США Дональд Трамп говорил, что по договоренностям «все очень сложно» и, вероятно, будет совершен обмен территориями.

В июне 2024 г. Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.

15 августа на Аляске пройдет саммит президентов РФ и США. О нем было объявлено после визита в Москву Уиткоффа 6 августа. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, при этом, не будет присутствовать на встрече. CNN сообщал, что Зеленский все же будет на Аляске 15 августа, но официально о встрече с Путиным не объявлялось. Европейских лидеров на саммит не пригласили. Несмотря на это, канцлер ФРГ Фридрих Мерц положительно оценил будущие переговоры, назвав их возможным «прорывом».

