Глава МИД Армении обсудил с Лавровым детали встречи Пашиняна, Трампа и Алиева

8 августа Баку и Ереван заключили декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при посредничестве Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Стороны намерены обратиться к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, под эгидой которой страны несколько десятилетий вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта.