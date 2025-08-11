Глава МИД Армении обсудил с Лавровым детали встречи Пашиняна, Трампа и Алиева
Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор. В его рамках армянский министр рассказал российскому коллеге о деталях недавней встречи глав Армении, Азербайджана и США Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В ведомстве уточнили, что беседа состоялось по инициативе армянской стороны.
Лавров в ходе телефонного разговора подчеркнул важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., достигнутых при центральной роли России. Кроме того, глава российского МИДа отметил готовность Москвы содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
В министерстве рассказали, что Лавров и Мирзоян также обсудили актуальные вопросы российско-армянской повестки дня.
8 августа Баку и Ереван заключили декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при посредничестве Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Стороны намерены обратиться к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, под эгидой которой страны несколько десятилетий вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта.
Как уточнил «Ведомостям» азербайджанский политолог, член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов, мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет заключен сразу после того, как Ереван исключит из преамбулы армянской конституции пункт о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом». Москва положительно оценила заключение соглашения.
11 августа министерства иностранных дел Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов.