Небо над Аляской закроют в день встречи Трампа с Путиным

11 августа Трамп подтвердил свою встречу с Путиным. Он заявил, что тот «едет в нашу страну» (то есть на Аляску) в пятницу. До этого американский лидер оговорился, сказав, что 15 августа отправится в Россию для переговоров с российским коллегой. При этом встречу он назвал, скорее, предварительной. После нее он будет ожидать трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского или встречи глав конфликтующих государств.