Небо над Аляской закроют в день встречи Трампа с Путиным
Воздушное пространство над городом Анкоридж на Аляске, где встретятся американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин, перекроют 15 августа, сообщило федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Ведомство опубликовало «Уведомление о перемещении VIP-персоны». В нем уточняется, что закрытым будет небо в радиусе 30 миль (48,3 км). Ограничения коснутся высоты до 18 000 футов (5,5 км) и будут сняты 16 августа.
11 августа Трамп подтвердил свою встречу с Путиным. Он заявил, что тот «едет в нашу страну» (то есть на Аляску) в пятницу. До этого американский лидер оговорился, сказав, что 15 августа отправится в Россию для переговоров с российским коллегой. При этом встречу он назвал, скорее, предварительной. После нее он будет ожидать трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского или встречи глав конфликтующих государств.
Журнал The Spectator в тот же день писал, что в рамках саммита США и России Трамп может согласиться с условиями России и призвать Украину сделать то же самое ради того, чтобы осуществить многомиллиардное экономическое партнерство с Москвой в Арктике. По мнению юриста Джеймса Тидмарша, такой расклад может быть связан с тем, что на территории Арктики сосредоточено 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% запасов природного газа.