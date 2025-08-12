Белый дом: Трамп действительно планирует приехать в Россию
Президент США Дональд Трамп все же может посетить Россию после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«В будущем есть планы поехать в Россию», – сказала она.
11 августа Трамп объявил, что «едет в Россию» для переговоров с российским коллегой Путиным 15 августа. Позже стало известно, что Трамп оговорился и встреча пройдет на Аляске.
На следующий день, 12 августа, Левитт сообщила, что Путин и Трамп проведут двусторонний саммит в Анкоридже утром. Директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная рассказала, что в Анкоридже усилены меры безопасности.