МИД: Украина не дала формального ответа по предложению о создании рабочих групп
Киев не дал формального ответа по предложению о создании рабочих групп для переговоров. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
«На встрече в Стамбуле 23 июля украинской стороне была предложена инициатива сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам, которые работали бы, в частности, в режиме видео-конференц-связи. Формального ответа от Киева мы пока не получили», – сказал он.
Идея о создании рабочих групп все же обсуждается, она «по-прежнему на столе».
23 июля глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с Украиной говорил, что Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. Киев положительно оценил предложение.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 31 июля сообщил, что Москва готова к продолжению переговоров делегаций двух стран. Он подчеркнул, что о проведении встреч на более высоком уровне речи пока не идет, поскольку для них нужна более тщательная подготовка.
15 августа на Аляске пройдет саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой встречи станет завершение российско-украинского конфликта. Встреча Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским не планируется.