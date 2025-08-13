Мерц: Украина будет обсуждать вопрос территорий на основе линии фронта

Согласно условиям президента РФ Владимира Путина от июня 2024 г., украинские войска должны быть выведены со всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Россия будет настаивать также на фиксации статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах.