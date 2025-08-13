Мерц: Украина будет обсуждать вопрос территорий на основе линии фронта
Отправной точкой в обсуждении вопроса территорий для Украины станет линия фронта. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Украина будет обсуждать территориальные вопросы. Отправной точкой для этого должна быть [нынешняя] линия фронта», – сказал он, следует из трансляции Sky News.
12 августа The Telegraph писал, что Киев согласится на территориальные уступки только в обмен на урегулирование конфликта, которое даст стране надежные гарантии поставок оружия и путь к членству в НАТО.
Согласно условиям президента РФ Владимира Путина от июня 2024 г., украинские войска должны быть выведены со всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Россия будет настаивать также на фиксации статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах.
Вопросы урегулирования конфликта будут обсуждаться 15 августа на Аляске – между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Президента Украины Владимира Зеленского на встречу не пригласили. Он и европейские союзники раскритиковали переговоры без участия Киева.