Трамп: есть хороший шанс на вторую встречу по Украине после саммита на Аляске
Есть хороший шанс на вторую встречу по вопросу урегулирования украинского конфликта после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил глава США Дональд Трамп.
Он заявил, что, если предстоящая встреча пройдет нормально, американский лидер хотел бы провести встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским спустя короткое время. Свое присутствие на данной встречи он не исключил при желании сторон.
«Если я не получу желаемых ответов, второй встречи не будет», – добавил Трамп.
В Белом доме подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
13 августа Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами по Украине. После онлайн встречи президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с Путиным американский лидер намерен добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, по словам французского лидера, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между Россией и Украиной необходимо решать только путем переговоров с Киевом.